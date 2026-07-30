В Орле под сквером Иванова нашли туннели

30.7.2026 | 10:43 История, Новости, Общество

Работы по благоустройству территории снова приостановлены.

Фото: vk.ru/oreladm

Как напомнили в Администрации Орла, таковы требования федерального законодательства.

«Буквально вчера были обнаружены новые объекты исследования — сводчатые туннели. К работе снова приступят археологи. После завершения исследований строители вернутся на площадку и продолжат благоустройство», — рассказали представители подрядной организации — компании СБ «Капитал».

Обновление сквера началось в апреле. Вскоре были сделаны многочисленные археологические находки, в связи с чем подрядчик приостановил работы в первый раз. Открытия позволяют предположить, что когда-то здесь находились хозяйственные или производственные постройки.

Фото: vk.ru/oreladm
Фото: vk.ru/oreladm

ИА «Орелград»


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