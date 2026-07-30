Ночная поездка по Верховью обошлась орловцу в 30 тысяч

Местный житель решил воспользоваться чужим автомобилем для поездки.

Верховский районный суд прекратил уголовное дело в отношении местного жителя, обвинявшегося в угоне автомобиля. Инцидент произошел в темное время суток в начале февраля 2026 года. Из материалов уголовного дела следует, что подсудимый, проходя мимо частного домовладения в поселке Верховье, увидел приоткрытые створки ворот гаража. Внутри стоял автомобиль «Лада Гранта».

Злоумышленник свободно и без разрешения зашел сначала на чужую территорию, а затем и в гараж, где свободно в незапертую машину. В салоне у него «внезапно возник умысел покататься на чужом автомобиле». Угонщик снял навесной замок с ворот гаража, воспользовался ключами, которые находились в замке зажигания, завел двигатель и выехал со двора. Проехав по нескольким улицам, он заглушил мотор, оставил автомобиль между домами и сбежал.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Он также полностью возместил ущерб потерпевшему, передав ему 100 тысяч рублей, и принес ему извинения. Потерпевший уже в суде заявил, что претензий к угонщику больше не имеет. Он заявил ходатайство о прекращении уголовного дела. В пользу подсудимого сыграло то, что ранее он проблем с законом не имел, а также положительные характеристики, которые ему удалось добыть.

Учел суд и тот факт, что подсудимый «помогает воспитывать двоих детей, один из которых малолетний». Поскольку преступление относится к категории средней тяжести, суд прекратил уголовное дело, но без наказания угонщик не остался. Ему назначили судебный штраф в размере 30 тысяч рублей. Отметим, что в случае неуплаты в установленный судом срок такой штраф может быть отменен, и тогда подсудимого все-таки привлекут к уголовной ответственности.

ИА “Орелград”