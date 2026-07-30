Орловские транспортные полицейские изъяли крупную порцию наркотиков

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «МАК-2026».

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Орел задержали 33-летнего жителя нашей области. Мужчина был выявлен на перегоне станций Цон — Кромская и доставлен в дежурную часть для разбирательства.

При личном досмотре в кармане шорт задержанного полицейские обнаружили и изъяли сверток с кристаллическим веществом светло-бежевого цвета. Экспертиза, проведенная специалистами ЭКЦ УТ МВД России по Центральному федеральному округу, показала, что изъятое вещество является производным наркотического средства N-метилэфедрон. Масса вещества составила 1,79 грамма, что относится к крупному размеру.

В отношении подозреваемого с возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ — незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

На данный момент фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА “Орелград”