В Орле гость украл у спящего хозяина ноутбук

За содеянное он получил год принудительных работ.

Советский районный суд города Орла вынес приговор местному жителю, который похитил ноутбук у своего знакомого во время совместного распития алкоголя. Мужчина был признан виновным по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража с причинением значительного ущерба). Как следует из приговора, преступление было совершено накануне Нового года. 30 декабря 2025 года подсудимый находился в гостях у потерпевшего.

Они вместе распивали спиртные напитки. Когда хозяин уснул, гость решил похитить ноутбук своего собутыльника, стоявший на столе. Стоимость ноутбука составляла почти 47 тысяч рублей. Гость прихватил его вместе с зарядным устройством и покинул квартиру. Впоследствии похищенное имущество было возвращено владельцу.

При вынесении приговора суд учел тот факт, что подсудимый ранее уже был судим за неуплату алиментов, по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ. Наказание по тому приговору он отбыл в мае 2025 года. В ходе следствия подсудимый полностью признал вину, возместил ущерб и принес извинения потерпевшему. Дело было рассмотрено в особом порядке, без судебного разбирательства, поскольку подсудимый полностью согласился с предъявленным ему обвинением.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел добровольное возмещение ущерба, наличие хронических заболеваний, состояние здоровья подсудимого, в том числе признаки психического расстройства, не исключающего вменяемости, раскаяние и принесение извинений. Однако суд не признал смягчающими явку с повинной и активное способствование расследованию, так как на момент дачи показаний органы уже располагали информацией о его причастности.

Также не было учтено наличие у подсудимого малолетнего ребенка, поскольку он был лишен родительских прав. В качестве отягчающего обстоятельства суд признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, которое, по мнению суда, снизило контроль над действиями и повлияло на поведение подсудимого. И все же суд посчитал возможным не назначать реальное лишение свободы, заменив его на принудительные работы. Осужденного, кстати, обязали самостоятельно следовать к месту отбывания наказания.

ИА “Орелград”