Открытие бюста Сталина состоится в Орле 4 августа

Скульптуру уже установили на постамент.

4 августа в парке Победы пройдёт официальное открытие Аллеи Победителей. Об этом «Орёлграду» рассказали в Администрации Орла.

Церемония начнётся в 15 часов. Планируется, что в ней примут участие губернатор Андрей Клычков, почётный гражданин области и Орла, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также создатель скульптуры – Герман Иванович Агальцов.

Бюст вождя появился в парке накануне. К настоящему моменту его уже установили на постамент.

Ранее на этой же территории установили бюсты выдающихся советских военачальников эпохи Великой Отечественной войны – Г.К. Жукова, А.М. Василевского, К.К. Рокоссовского, М.М. Попова и В.Д. Соколовского. Ожидается, что создание Аллеи будет продолжено. Планируется довести количество таких бюстов до 33.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»