В Орле в День города споёт Цой

Стали известны подробности концертной программы на 5 августа.

Ранее сообщалось, что на площади Ленина выступят Ольга Кормухина и Алексей Белов (экс-участник группы «Парк Горького»). Теперь стало известно о выступлении ещё одной звезды — Аниты Цой.

Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях. Орловский глава подчеркнул, что будут соблюдены все меры безопасности.

Выступления звёзд состоятся в рамках фестиваля «Русское лето. Zа Россию».

В 15 часов начнётся работа фестиваля. С 16 часов — само мероприятие. Сначала орловцев порадуют своим творчеством ансамбль танца «Цветы планеты», фольклорные ансамбли «Забава» и «Славица», Максим Захаров, а также ВИА «Эликсир».

В 18:50 на сцену выйдет певица Мари Мар из Москвы. В 19:45 — Кормухина и Белов. Анита Цой будет закрывать концерт.

Ранее Администрация Орла опубликовала подробную программу праздничных мероприятий.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»