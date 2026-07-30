Суд запретил сайты по продаже устройств для сокрытия номеров

30.7.2026 | 8:30 Закон и порядок, Новости

Такие устройства способны скрывать нарушения правил дорожного движения.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Покровский районный суд Орловской области удовлетворил сразу два административных иска прокурора района о признании запрещенной информации, размещенной в интернете. Иски были поданы по итогам проверки, проведенной прокуратурой в целях пресечения распространения сведений, способствующих совершению правонарушений в сфере дорожного движения. В ходе мониторинга сетевых ресурсов было установлено, что на двух сайтах в свободном доступе размещена информация о продаже неких механизмов, скрывающих государственные регистрационные знаки либо препятствующих их считыванию комплексами фотовидеофиксации.

Так, на сомнительных интернет-страницах предлагались к открытой продаже откидные рамки с электроприводом и пультом дистанционного управления. По мнению надзорного органа, такие устройства позволяют водителю переворачивать номерной знак, подставляя вместо него другой или оставляя место пустым. Это значит, что по снимку дорожной камеры нарушителя ПДД будет невозможно идентифицировать.

Суд признал, что распространение такой информации противоречит действующему законодательству. По его мнению, использование подобных устройств позволяет избежать фиксации административных правонарушений и уклоняться от ответственности, что создает угрозу безопасности дорожного движения. К тому же за управление транспортным средством с видоизмененными или скрытыми номерами частью 2 статьи 12.2 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

А предложение приобрести такие устройства фактически побуждает покупателей к совершению правонарушений. Суд согласился с мнением прокуратуры о том, что доступ к указанным сайтам должен быть заблокирован. Информация о них теперь будет включена в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. Решения подлежат немедленному исполнению, подчеркнул Покровский районный суд.

ИА “Орелград”


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