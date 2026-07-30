Орловцы стали чаще жаловаться на нарушения прав потребителей

Количество таких обращений в Роспотребнадзор выросло на 10 процентов.

В первом полугодии 2026 года Управление Роспотребнадзора по Орловской области зарегистрировало 1162 обращения граждан по вопросам защиты прав потребителей. Это на 10,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда поступило 1041 обращение. При этом письменных жалоб стало почти на пятую часть больше — 841 против 685 годом ранее. Зато на личный прием в общественную приемную орловцы стали ходить реже. В этом году в рамках личного приема они подали 321 обращение против 356 годом ранее.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области, в этом году чаще всего потребители жаловались на сферу услуг – 619 обращений, или 53,3 процента от общего числа. Лидируют здесь услуги жалобы на связи (27 процента от всех жалоб на услуги), на финансовые услуги (20 процентов), на жилищно-коммунальные услуги (18 процентов) и на бытовое обслуживание (9 процентов). На втором месте в этом рейтинге оказались жалобы на розничную торговлю, которых поступило 543. Отметим, что каждый третий случай здесь связан с дистанционными покупками через интернет-магазины и рекламу в сети.

Также сообщается, что в первой половине текущего года специалисты регионального Роспотребнадзора провели 127 проверок и 233 мероприятия по наблюдению за соблюдением обязательных требований. Часть обращений они переадресовали в другие ведомства, по 69 жалобам вынесли предостережения бизнесу, а по 11 случаям подали иски в суд. В досудебном порядке удалось урегулировать 149 споров, и предприниматели добровольно вернули потребителям 1,27 миллиона рублей. Всего же правовую помощь получили более 2,4 тысячи орловцев, обратившихся на горячие линии ведомства.

В суды в этом году было направлено 33 исковых заявления, причем 11 из них были поданы в защиту конкретных потребителей по спорам о ЖКУ, бытовых, туристских и банковских услугах и продаже товаров. Еще пять исков касались прекращения противоправных действий в отношении неопределенного круга потребителей, в частности, из-за нарушения маркировки товаров. А 17 административных исков были поданы с требованием признать запрещенной информацию о дистанционной продаже табачной, никотинсодержащей продукции, снюсов и электронных сигарет.

Кроме того, Роспотребнадзор дал 31 заключение по гражданским делам. Общая сумма, присужденная потребителям в судах, составила по итогам первого полугодия 3,8 миллиона рублей, из которых 330 тысяч рублей – это компенсация морального вреда.

ИА “Орелград”