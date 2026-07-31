Болхову подарили 100 мусорных контейнеров

Подарок на День Болховского района сделала «УК «Зелёная роща»».
Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО.
Уточняется, что речь идёт о контейнерах с крышками. Объём каждого составляет 1,1 кубического метра.
Закупка проводилась за счёт средств, заложенных в соответствующем тарифе. 1% от годовой выручки «Зелёная роща» должна направлять на приобретение и ремонт контейнеров.
«В 2026 году уже закуплено 679 контейнеров и 5 бункеров», – отметил директор ООО Александр Семёнов.
В Болховском районе некоторые новые контейнеры уже установлены на площадках.
ИА «Орелград»