Болхову подарили 100 мусорных контейнеров

Подарок на День Болховского района сделала «УК «Зелёная роща»».

Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО.

Уточняется, что речь идёт о контейнерах с крышками. Объём каждого составляет 1,1 кубического метра.

Закупка проводилась за счёт средств, заложенных в соответствующем тарифе. 1% от годовой выручки «Зелёная роща» должна направлять на приобретение и ремонт контейнеров.

«В 2026 году уже закуплено 679 контейнеров и 5 бункеров», – отметил директор ООО Александр Семёнов.

В Болховском районе некоторые новые контейнеры уже установлены на площадках.

ИА «Орелград»