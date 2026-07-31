Орловец жестоко избил оппонента из-за переписки в соцсети

Он сам написал потерпевшему несколько сообщений и назначил встречу.

Заводской районный суд города Орла отправил в колонию-поселение местного жителя, который из хулиганских побуждений жестоко избил своего знакомого. Удивительно, но поводом для жестокой расправы послужила всего лишь переписка в социальной сети. Как сообщили в пресс-службе Заводского районного суда, подсудимый обнаружил в телефоне своей знакомой переписку с потерпевшим.

Последний в своих сообщениях использовал нецензурную брань, что возмутило и сильно разозлило подсудимого. Он отреагировал на переписку достаточно бурно и решил «разобраться» с обидчиком своей дамы. Подсудимый сам написал обидчику несколько сообщений и назначил ему личную встречу, от которой его оппонент отказываться не стал. Как показало время, личная встреча ни к чему хорошему не привела.

Она в целом закончилась трагично для обеих сторон. Подсудимый сознательно шел на конфликт. По версии следствия, используя малозначительный повод, он начал избивать оппонента кулаками, нанес ему множество ударов по лицу. Причем полученные потерпевшим травмы оказались настолько серьезными, что его экстренно госпитализировали. А затем он прошел длительный курс лечения в медицинском стационаре.

Кстати, в ходе судебного разбирательства подсудимый своей вины так и не признал. Однако «совокупность собранных доказательств и свидетельские показания убедили суд в обратном». Действия подсудимого в результате были квалифицированы по части 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений). Он получил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор еще может быть обжалован в вышестоящей судебной инстанции.

ИА “Орелград”