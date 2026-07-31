Орловский подросток предстанет перед судом за оправдание терроризма

И реабилитацию нацизма.

СУ СК России по Орловской области завершило расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя Орла. Молодой человек обвиняется в совершении преступлений против общественной безопасности по двум статьям Уголовного кодекса РФ.

В апреле 2025 года обвиняемый, придерживающийся радикально-экстремистских взглядов, размещал в открытом доступе в одном из мессенджеров публикации с высказываниями, оправдывающими деятельность террористической организации. Кроме того, весной того же года подросток опубликовал запись, в которой выразил положительное отношение к фактам преступных действий, установленных Нюрнбергским трибуналом, а также одобрение преступных взглядов и действий руководства нацистской Германии в годы Второй мировой войны. Молодому человеку инкриминируются часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) и пункт «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Обвинительное заключение утверждено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ и УМВД России по Орловской области. В отношении несовершеннолетнего судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

ИА “Орелград”