Орловец получил исправительные работы за продажу ружья

Оружие он продал без перерегистрации, из-за чего сел на скамью подсудимых.

Болховский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю по уголовному делу о незаконном сбыте гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия. Преступление было совершено в период с мая по июнь 2024 года. В суде было доказано, что подсудимый продал своему знакомому охотничье двуствольное курковое ружье модели «ТОЗ-БМ» калибра16 ммза 10 тысяч рублей.

Сделку он совершил без перерегистрации оружия в территориальном органе Росгвардии, чем нарушил требования Федерального закона «Об оружии» и «Правил оборота гражданского и служебного оружия». Согласно выводам экспертизы, ружье является изготовленным промышленным способом гражданским гладкоствольным длинноствольным огнестрельным оружием и пригодно для стрельбы.

Подсудимый полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. В ходе следствия он активно способствовал расследованию, в том числе дал подробные показания об обстоятельствах содеянного, ранее неизвестные сотрудникам полиции. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие у него малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию преступления и раскаяние.

Подсудимому было назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5 процентов из его заработной платы в доход государства. Кроме того, суд конфисковал в доход государства 10 тысяч рублей, полученных от продажи ружья. Признанное вещественным доказательством по уголовному делу ружье суд постановил передать в Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Орловской области «для принятия в установленном законом порядке решения об уничтожении, реализации либо использовании».

ИА “Орелград”