На Орловщине не зафиксировано превышений основных доз радиации

Радиационный фон в Орловской области остается в пределах естественных значений.

В Орловской области наблюдения за мощностью дозы гамма-излучения ведутся на шести метеостанциях. В 2025 году среднемесячные значения мощности эквивалентной дозы (МЭД) изменялись от 0,12 до 0,15 мкЗв/ч. Среднегодовой показатель по области составил 0,13 мкЗв/ч, что соответствует естественному радиационному фону. Все измеренные значения не выходят за пределы многолетних норм. В целом на большинстве метеостанций среднегодовые показания МЭД за 2025 год находятся на уровне значений 2024 года.

Такие данные обнародованы департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области в ежегодном докладе об экологической ситуации в регионе за 2025 год. Согласно документу, радиационная обстановка в области остается стабильной и соответствует естественным значениям. Превышений основных дозовых пределов не зафиксировано. Радиоактивные атмосферные выпадения контролируются на трех метеостанциях: в Болхове, Дмитровске и Орле. В 2025 году годовые суммы поверхностной активности радиоактивных выпадений оказались выше, чем в 2024 году. Однако максимальные значения не превышали критериев экстремально-высокого загрязнения. Случаев превышения норм радиационной безопасности на территории области не отмечено.

Изучали специалисты и дозовые нагрузки на население. В структуре коллективных доз облучения орловцев лидируют природные источники (72,5 процента) и медицинские рентгенорадиологические исследования (26,9 процента). На долю всех остальных техногенных источников приходится лишь 0,21 процента. Средняя индивидуальная доза облучения на одного жителя в 2024 году составила 2,86 мЗв в год, что значительно ниже среднероссийского показателя (4,3 мЗв в год). Населения с эффективной дозой облучения за счет природных источников свыше 5 мЗв/год на территории Орловской области не выявлено.

Лабораторные исследования воды открытых водоемов и питьевой воды из централизованных источников на суммарную альфа- и бета-активность превышений регламентированных нормативов не выявили. За год было исследовано 450 проб пищевых продуктов и продовольственного сырья на содержание радиоактивных веществ, превышений гигиенических нормативов и в данном случае не было обнаружено.

Концентрация радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в продуктах местного производства остается на незначительном уровне и значительно ниже допустимых значений. Да и вообще авторы доклада подчеркивают, что радиационная обстановка в регионе за последние пять лет существенно не изменялась и в целом остается удовлетворительной. Ни в одном из районов области радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения.

ИА “Орелград”