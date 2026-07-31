Орловскую школу обязали залатать дырявый забор

Восстановить ограждение необходимо ради безопасности детей и учителей.

Малоархангельский районный суд Орловской области рассмотрел административный иск прокурора района к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Ивановская средняя общеобразовательная школа». Надзорное ведомство просило признании бездействия руководства школы незаконным и возложении на него обязанности устранить нарушения в сфере законодательства о антитеррористической защищенности объектов образования.

В ходе проверки, проведенной ранее прокуратурой Малоархангельского района, было установлено, что территория школы в деревне Ивань имеет периметральное ограждение с несколькими входами и выходами. Однако на момент проверки дверей предназначенных для входа и выхода с территории образовательного учреждения, на месте не оказалось. А сам забор был частично разрушен. Как отметила в иске прокуратура, в заборе имелись значительные проломы и «участки, где ограждение отсутствовало полностью». Такое состояние ограждения, по мнению надзорного органа, создает реальную угрозу бесконтрольного проникновения посторонних лиц на территорию школы, где фактически ежедневно находятся дети и сотрудники.

Такое положение дел нарушает требования Федерального закона № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН, а также норма постановления правительства Российской Федерации, которым еще в 2019 году были утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов образования. Согласно этим нормативам, территория образовательного учреждения должна быть оборудована по периметру ограждением, исключающим возможность свободного прохода посторонних лиц.

В адрес директора школы ранее вносилось представление прокуратуры, однако на момент судебного разбирательства нарушения устранены не были. В судебном заседании директор школы признала исковые требования в полном объеме и подтвердила, что нарушения будут устранены. Суд обязал администрацию школы в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу провести ремонт периметрального ограждения. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по административным делам Орловского областного суда, но маловероятно, что это будет сделано.

ИА “Орелград”