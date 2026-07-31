На Орловщине насчитали тысячи совместителей

При этом в крупных организациях региона занято 155 тысяч штатных сотрудников.

По данным Орелстата, к началу мая 2026 года штатных сотрудников, без учета совместителей, в Орловской области насчитывалось 155,3 тысячи человек. Это 96,4 процента от общей численности замещенных рабочих мест. По информации ведомства, на условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 5,8 тысячи человек. Доля внешних совместителей составляет 1,8 процента от общего числа замещенных рабочих мест, еще 1,8 процента приходится на работников, выполняющих работы по гражданско-правовым договорам.

По сравнению с мартом 2026 года общая численность всех категорий работников уменьшилась на 0,3 процента. В годовом выражении (апрель 2026 года к апрелю 2025-го) численность штатных работников сократилась на 1,1 процента. С начала года также наблюдается снижение этого показателя – на 1,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самая высокая занятость в крупных и средних организациях традиционно приходится на сферу обрабатывающих производств – 30,3 тысячи рабочих мест.

В сфере образования насчитывается 27,7 тысячи замещенных рабочих мест. Из них 26 тысяч – это штатные сотрудники, почти 1,3 тысячи – внешние совместители, а еще 380 человек работают по гражданско-правовым договорам. Здравоохранение и социальные услуги обеспечивают занятость 20,6 тысячи человек, государственное управление – 16,2 тысячи, сельское хозяйство – 14,8 тысячи, торговля – 13,4 тысячи, транспорт и хранение – 9,1 тысячи, электроэнергетика – 6,5 тысячи рабочих мест. В сфере культуры, спорта и организации досуга занято 2,8 тысячи человек, в гостиничном и ресторанном бизнесе – 620 человек.

Оценили статистики и движение рабочей силы. Так, в апреле 2026 года общее число замещенных рабочих мест в организациях Орловской области составило 161,1 тысячи. По сравнению с мартом этот показатель уменьшился на 0,3 процента, по сравнению с апрелем прошлого года – на 1,1 процента. Сокращение численности занятых наблюдается практически во всех категориях: штатные работники – минус 1,1 процента за год, внешние совместители – минус 1,9 процента, работники по гражданско-правовым договорам – минус 1,7 процента.

ИА “Орелград”