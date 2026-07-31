Политолог назвал голосование в Ливнах «политическим демаршем»

Напомним, на неделе местный горсовет не одобрил новый порядок выборов мэра.

Законопроект отправили на доработку.

По мнению известного политолога Владимира Слатинова, данное событие можно истолковать как «политический демарш». Эксперт опубликовал пост, связанный с орловской темой, в своих соцсетях.

«Юридическое сопротивление здесь бесполезно – федеральная норма обязывает поменять устав, и это рано или поздно придётся сделать», – указал политолог.

Также Слатинов отметил, что такое поведение депутатов может быть связано с «ресурсностью города». «По региональным меркам он довольно развит», – указал эксперт.

«В сухом остатке мы видим, что «вертикализация» муниципалитетов через навязывание одной-единственной «губернаторской» модели выборов их глав в Орловской области встретила публичное сопротивление «на земле»», – подытожил специалист.

ИА «Орелград»