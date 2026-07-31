Политолог назвал голосование в Ливнах «политическим демаршем»

31.7.2026 | 16:23 Новости, Общество, Политика

Напомним, на неделе местный горсовет не одобрил новый порядок выборов мэра.

Фото: www.adminliv.ru

Законопроект отправили на доработку.

По мнению известного политолога Владимира Слатинова, данное событие можно истолковать как «политический демарш». Эксперт опубликовал пост, связанный с орловской темой, в своих соцсетях.

«Юридическое сопротивление здесь бесполезно – федеральная норма обязывает поменять устав, и это рано или поздно придётся сделать», – указал политолог.

Также Слатинов отметил, что такое поведение депутатов может быть связано с «ресурсностью города». «По региональным меркам он довольно развит», – указал эксперт.

«В сухом остатке мы видим, что «вертикализация» муниципалитетов через навязывание одной-единственной «губернаторской» модели выборов их глав в Орловской области встретила публичное сопротивление «на земле»», – подытожил специалист.

ИА «Орелград»


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