В Орле вводят транспортные ограничения в связи с Днём города

Об этом предупредили в мэрии.

Так как торжества продлятся не один день, водителям придётся испытывать неудобства не только 5 августа.

Так, с сегодняшнего дня до 6 августа (до 08:00) запрещена парковка на 7 Ноября (от Тургеневского до Александровского моста).

С 3 августа до 5 августа до 10:00 парковка будет запрещена:

на Гостиной (от Гагарина до Красного моста),

на площади Мира (от Пушкина до Московской),

на улице Пушкина (от Красного моста до Новосильского переулка),

у дома по Пушкина, 20,

на 4-й Курской (от Пушкина до Новосильской),

на Московской (от Красного моста до Новосильского переулка).

С 3 августа до 5 августа до 23:00 запрещается оставлять транспорт на улицах:

Пролетарская гора,

переулок Почтовый (от Пролетарской горы до дома №16 и от Ленина до Левого берега реки Орлик),

Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Горького),

Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Красноармейской),

Горького (от Брестской до 60-летия Октября),

проезд между Салтыкова-Щедрина и Горького,

Пионерская (от Октябрьской до Горького),

Гуртьева (от Октябрьской до Горького),

Красноармейская (от Октябрьской до Горького).

Ограничения уже не только на парковку, но и на движение вводятся только в День города.

5 августа непроездными станут:

с 8 до 10 часов –

Гостиная (от Гагарина до Красного моста),

сам Красный мост,

площадь Мира (от Пушкина до Московской),

Московская (от Красного моста до Новосильского переулка),

Покровская (от Московской до Советской),

Степана Разина (от Московской до Советской),

Пушкина (от Красного моста до Новосильского переулка),

4-я Курская (от Пушкина до Новосильской),

с 9 до 13 часов –

Пролетарская гора,

переулок Почтовый (от Пролетарской горы до дома №16 и от Ленина до Левого берега реки Орлик),

Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Горького),

Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Красноармейской),

Горького (от Брестской до 60-летия Октября),

проезд между Салтыкова-Щедрина и Горького,

Пионерская (от Октябрьской до Горького),

Гуртьева (от Октябрьской до Горького),

Красноармейская (от Октябрьской до Горького),

с 10 до 23 часов –

7 Ноября (от Тургеневского до Александровского моста),

с 16:30 до 23:00 –

Пролетарская гора,

переулок Почтовый (от Пролетарской горы до дома №16 и от Ленина до Левого берега реки Орлик),

Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Горького),

Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Пионерской),

Горького (от Брестской до Пионерской),

проезд между Салтыкова-Щедрина и Горького.

ИА «Орелград»