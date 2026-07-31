В Орле вводят транспортные ограничения в связи с Днём города

31.7.2026 | 16:15 Новости, Транспорт

Об этом предупредили в мэрии.

Фото: ИА «Орелград»

Так как торжества продлятся не один день, водителям придётся испытывать неудобства не только 5 августа.

Так, с сегодняшнего дня до 6 августа (до 08:00) запрещена парковка на 7 Ноября (от Тургеневского до Александровского моста).

С 3 августа до 5 августа до 10:00 парковка будет запрещена:

  • на Гостиной (от Гагарина до Красного моста),
  • на площади Мира (от Пушкина до Московской),
  • на улице Пушкина (от Красного моста до Новосильского переулка),
  • у дома по Пушкина, 20,
  • на 4-й Курской (от Пушкина до Новосильской),
  • на Московской (от Красного моста до Новосильского переулка).

С 3 августа до 5 августа до 23:00 запрещается оставлять транспорт на улицах:

  • Пролетарская гора,
  • переулок Почтовый (от Пролетарской горы до дома №16 и от Ленина до Левого берега реки Орлик),
  • Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Горького),
  • Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Красноармейской),
  • Горького (от Брестской до 60-летия Октября),
  • проезд между Салтыкова-Щедрина и Горького,
  • Пионерская (от Октябрьской до Горького),
  • Гуртьева (от Октябрьской до Горького),
  • Красноармейская (от Октябрьской до Горького).

Ограничения уже не только на парковку, но и на движение вводятся только в День города.

5 августа непроездными станут:

с 8 до 10 часов –

  • Гостиная (от Гагарина до Красного моста),
  • сам Красный мост,
  • площадь Мира (от Пушкина до Московской),
  • Московская (от Красного моста до Новосильского переулка),
  • Покровская (от Московской до Советской),
  • Степана Разина (от Московской до Советской),
  • Пушкина (от Красного моста до Новосильского переулка),
  • 4-я Курская (от Пушкина до Новосильской),

с 9 до 13 часов –

  • Пролетарская гора,
  • переулок Почтовый (от Пролетарской горы до дома №16 и от Ленина до Левого берега реки Орлик),
  • Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Горького),
  • Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Красноармейской),
  • Горького (от Брестской до 60-летия Октября),
  • проезд между Салтыкова-Щедрина и Горького,
  • Пионерская (от Октябрьской до Горького),
  • Гуртьева (от Октябрьской до Горького),
  • Красноармейская (от Октябрьской до Горького),

с 10 до 23 часов –

  • 7 Ноября (от Тургеневского до Александровского моста),

с 16:30 до 23:00 –

  • Пролетарская гора,
  • переулок Почтовый (от Пролетарской горы до дома №16 и от Ленина до Левого берега реки Орлик),
  • Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Горького),
  • Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Пионерской),
  • Горького (от Брестской до Пионерской),
  • проезд между Салтыкова-Щедрина и Горького.

ИА «Орелград»


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