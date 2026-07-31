В Орле вводят транспортные ограничения в связи с Днём города

Об этом предупредили в мэрии.
Так как торжества продлятся не один день, водителям придётся испытывать неудобства не только 5 августа.
Так, с сегодняшнего дня до 6 августа (до 08:00) запрещена парковка на 7 Ноября (от Тургеневского до Александровского моста).
С 3 августа до 5 августа до 10:00 парковка будет запрещена:
- на Гостиной (от Гагарина до Красного моста),
- на площади Мира (от Пушкина до Московской),
- на улице Пушкина (от Красного моста до Новосильского переулка),
- у дома по Пушкина, 20,
- на 4-й Курской (от Пушкина до Новосильской),
- на Московской (от Красного моста до Новосильского переулка).
С 3 августа до 5 августа до 23:00 запрещается оставлять транспорт на улицах:
- Пролетарская гора,
- переулок Почтовый (от Пролетарской горы до дома №16 и от Ленина до Левого берега реки Орлик),
- Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Горького),
- Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Красноармейской),
- Горького (от Брестской до 60-летия Октября),
- проезд между Салтыкова-Щедрина и Горького,
- Пионерская (от Октябрьской до Горького),
- Гуртьева (от Октябрьской до Горького),
- Красноармейская (от Октябрьской до Горького).
Ограничения уже не только на парковку, но и на движение вводятся только в День города.
5 августа непроездными станут:
с 8 до 10 часов –
- Гостиная (от Гагарина до Красного моста),
- сам Красный мост,
- площадь Мира (от Пушкина до Московской),
- Московская (от Красного моста до Новосильского переулка),
- Покровская (от Московской до Советской),
- Степана Разина (от Московской до Советской),
- Пушкина (от Красного моста до Новосильского переулка),
- 4-я Курская (от Пушкина до Новосильской),
с 9 до 13 часов –
- Пролетарская гора,
- переулок Почтовый (от Пролетарской горы до дома №16 и от Ленина до Левого берега реки Орлик),
- Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Горького),
- Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Красноармейской),
- Горького (от Брестской до 60-летия Октября),
- проезд между Салтыкова-Щедрина и Горького,
- Пионерская (от Октябрьской до Горького),
- Гуртьева (от Октябрьской до Горького),
- Красноармейская (от Октябрьской до Горького),
с 10 до 23 часов –
- 7 Ноября (от Тургеневского до Александровского моста),
с 16:30 до 23:00 –
- Пролетарская гора,
- переулок Почтовый (от Пролетарской горы до дома №16 и от Ленина до Левого берега реки Орлик),
- Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Горького),
- Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Пионерской),
- Горького (от Брестской до Пионерской),
- проезд между Салтыкова-Щедрина и Горького.
ИА «Орелград»