Скончался орловец, пострадавший в результате атаки беспилотника

Об этом сообщил губернатор Орловской области.



Андрей Клычков во время вечернего эфира в соцсетях 31 июля отметил, что поступают вопросы о судьбе молодого человека.

«К сожалению, вчера в 12 часов скончался наш житель Дмитровского района. Мои соболезнования родным. Я уже дал поручение подготовить нормативно-правовой акт по компенсации. Плюс у нас есть еще один пострадавший. По Залегощенскому району тоже поручение дал».

О том, что молодой человек в реанимации и медики борются за его жизнь, Андрей Клычков сообщил 17 июля.

«При сбитии дрона и его падении пострадал парень», — такими подробностями ограничился губернатор.

Последние данные о повреждениях от БПЛА были от 18 июля. Сообщалось, что за прошедшие сутки над Орловской областью уничтожены 16 вражеских аппаратов. Незначительные повреждения тогда получили два частных домовладения.

ИА “Орелград”