Смертность в ДТП выросла в Орле на 200%

Об этом заявили в ГАИ Орловской области.
В Госавтоинспекции назвали муниципальные образования с наибольшим количеством граждан, погибших в ДТП. Информацию дали по итогам первой половины текущего года.
Оказалось, что лидируют Ливенский район, областной центр и Орловский муниципальный округ.
При этом в Ливенском районе и Орловском МО число погибших в ДТП снизилось (в обоих случаях на 12,5%), а в Орле выросло сразу на 200%. В областной столице в дорожных авариях погибли 12 человек (всего в регионе — 40).
ИА «Орелград»