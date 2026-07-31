Смертность в ДТП выросла в Орле на 200%

Об этом заявили в ГАИ Орловской области.

В Госавтоинспекции назвали муниципальные образования с наибольшим количеством граждан, погибших в ДТП. Информацию дали по итогам первой половины текущего года.

Оказалось, что лидируют Ливенский район, областной центр и Орловский муниципальный округ.

При этом в Ливенском районе и Орловском МО число погибших в ДТП снизилось (в обоих случаях на 12,5%), а в Орле выросло сразу на 200%. В областной столице в дорожных авариях погибли 12 человек (всего в регионе — 40).

ИА «Орелград»