Смертность в ДТП выросла в Орле на 200%

31.7.2026 | 13:05 Новости, Происшествия, Транспорт

Об этом заявили в ГАИ Орловской области.

ИА “Орелград”

В Госавтоинспекции назвали муниципальные образования с наибольшим количеством граждан, погибших в ДТП. Информацию дали по итогам первой половины текущего года.

Оказалось, что лидируют Ливенский район, областной центр и Орловский муниципальный округ.

При этом в Ливенском районе и Орловском МО число погибших в ДТП снизилось (в обоих случаях на 12,5%), а в Орле выросло сразу на 200%. В областной столице в дорожных авариях погибли 12 человек (всего в регионе — 40).

ИА «Орелград»


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