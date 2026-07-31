На Орловщине резко выросло количество транспорта

В ГАИ это объясняют переходом на отечественных производителей.

Подробности стали известны на сегодняшней пресс-конференции, которую провели представители Госавтоинспекции по Орловской области. Интересные цифры озвучила Ольга Антонова, глава отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения.

По её словам, количество транспорта, зарегистрированного на Орловщине, в 2024 выросло примерно на 1 тысячу, в 2025 – на 4 тысячи, а в 2026 – сразу на 30 тысяч. Речь идёт о показателе на 1 января текущего года.

По мнению Антоновой, это связано с изменениями в политических и экономических отношениях между Россией и другими странами. Иномарки становятся всё менее доступными и удобными как с точки зрения покупки, так и с точки зрения ремонта и обслуживания. Поэтому даже их нынешние владельцы переходят на автомобили отечественных производителей, а «иностранцев» оставляют на покое в гаражах.

ИА «Орелград»