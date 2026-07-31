Орловец получил 14,5 лет строгого режима за убийство приятеля

Часть срока суд накинул ему за незаконное хранение боевой гранаты.

Заводской районный суд города Орла завершил рассмотрение уголовного дела об убийстве и незаконном хранении боеприпасов вынесением обвинительного приговора. Как пояснили в пресс-службе суда, на скамье подсудимых оказался местный житель. Уголовное дело на него завели после его пьяной ссоры с приятелем. Судя по материалам дела, трагедия произошла в квартире осужденного.

В тот вечер он пригласил к себе в гости знакомого, вместе с которым распивал спиртное. Как это нередко бывает, в какой-то момент собутыльники поссорились. Причем ссора быстро переросла из словесного конфликта в физический. Более того, приятели даже вышли из квартиры на лестничную площадку, чтобы именно там выяснить отношения. Намерения у хозяина квартиры были серьезными, так как с собой на «разборку» он прихватил нож.

Во время схватки на лестничной площадке подсудимый ударил приятеля ножом, и удар пришелся в правую часть живота потерпевшего. Это был единственный удар, но он оказался смертельным. От полученного колото-резаного проникающего ранения пострадавший скончался на месте происшествия. Вскоре прибыли сотрудники полиции, которые не только задержали подозреваемого, но и провели в его квартире обыск.

Как сообщили в пресс-службе Заводского районного суда, в ходе обыска были найдены не только улики по делу об убийстве, но и кое-что гораздо серьезнее. Полицейские обнаружили в квартире противопехотную осколочную оборонительную гранату, оказавшуюся боевой и пригодной для применения. По данному факту на орловца завели второе дело – о незаконном хранении взрывного устройства.

В судебном заседании подсудимый свою вину не признал и отказался от дачи показаний, сославшись на право, которое дано Конституцией РФ. Но суд счел его вину полностью доказанной и квалифицировал его действия по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывного устройства). По совокупности преступлений убийце назначено основное наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и дополнительное наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.

Кроме того, родственники убитого орловца заявили гражданский иск о взыскании с осужденного в их пользу компенсации ущерба, причиненного преступлением. Однако этот вопрос уголовный суд передал для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Обвинительный приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Орловском областном суде.

ИА “Орелград”