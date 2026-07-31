В ГАИ объяснили странности орловских светофоров

«Это так и должно быть», – пояснили представители Госавтоинспекции.

Тему подняли на пресс-конференции, которая проходит в ГАИ Орловской области в эти минуты. Речь идёт о случаях, когда светофоры ведут себя нелогично, отходя от привычной всем последовательности «красный-жёлтый-зелёный».

«Это не галлюцинации светофора, это так и должно быть. Это интеллектуальная транспортная система. Очень часто это происходит на больших артериях, крупных, например на перекрёстке улиц Розы Люксембург и Гагарина. Когда начинаются заторы, светофор начинает изменять режим своей работы», – пояснил Кирилл Афонин, заместитель начальника отдела ДПС, взаимодействия с правоохранительными органами и исполнения административного законодательства.

Также Афонин отметил, что водители, которые не следят за работой светофоров внимательно, в таких ситуациях двигаются в автоматическом режиме и вследствие этого нарушают ПДД, например, проезжая на запрещающий сигнал.

ИА «Орелград»