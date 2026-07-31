В ГАИ высказались в пользу «серых заборчиков»

31.7.2026 | 13:46 Новости, Происшествия

В областной Госавтоинспекции считают, что они необходимы для борьбы с ДТП.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Речь идёт о всем известных конструкциях, разделяющих дороги и тротуары. Их постепенный демонтаж начался около пяти лет назад. «Заборчики» устраняют по эстетическим соображениям, а также потому, что они мешают убирать улицы.

«Мы были против этого… Когда человек переходит дорогу в неустановленном месте — это тяжёлые последствия», — отметила Ольга Антонова, глава отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения.

Антонова указала, что к разным объектам должен быть разный подход. Например, редкий пешеход станет перебегать четырёхполосную дорогу (а такие транспортные артерии в нашей области тоже имеются). Однако когда речь идёт о меньшем масштабе, то соблазн становится велик — следовательно, вырастает и риск ДТП.

ИА «Орелград»


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