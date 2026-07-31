В Ливнах магазин «Морепродукты» работал полунелегально

31.7.2026 | 14:55 Закон и порядок, Новости

Это установил Россельхознадзор.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Вопреки названию, в магазине продаются не только морепродукты, но также мясные полуфабрикаты разнообразных видов. Торговая точка находится на улице Карла Маркса, 119. Владельцем является ИП Каширцева С. В.

Как выяснило управление ведомства по Орловской и Курской областям, на продукцию не оформлялись электронные ветеринарные сопроводительные документы (в системе «Меркурий»). Более того, сама площадка тоже не была зарегистрирована (в компоненте «Цербер» Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии).

Всё это приводило к тому, что путь продукции от моря или фермы до прилавка не отслеживался. Её качество и безопасность не подтверждались ничем.

Индивидуальному предпринимателю объявили официальное предостережение о недопустимости нарушения требований.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

ИА «Орелград»


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