Житель Орловской области арестован за поджог человека  

Пострадавший погиб.

Глазуновский районный суд Орловской области удовлетворил ходатайство следователя и заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в совершении особо жестокого убийства.

По версии следствия, преступление произошло во время распития спиртных напитков. Обвиняемый, заведомо зная, что его знакомый находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и не способен защитить себя, облил потерпевшего бензином из бутылки, после чего поджег его с помощью неустановленного источника открытого огня. От ожогов 80% поверхности тела мужчина скончался на месте происшествия в течение нескольких минут. Причиной смерти стал травматический шок, осложнивший тяжелые термические травмы.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против ареста, настаивая на более мягкой мере пресечения. Однако суд, учитывая тяжесть предъявленного обвинения (пункт «д» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство с особой жестокостью) и данные о личности фигуранта, пришел к выводу, что он может скрыться от следствия или воспрепятствовать расследованию, в том числе оказывать давление на свидетелей.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца.

Постановление суда уже вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе.

ИА “Орелград”