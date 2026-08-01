Для орловцев запустили навигатор по выборам

Орловский облизбирком приступил к реализации нового цифрового проекта.

Избирательная комиссия Орловской области приступила к реализации проекта «В поле зрения», разработанного на Второй электоральной проектной сессии «Будущее создается сегодня». Как пояснили в облизбиркоме, над ним трудилась команда молодежных избирательных комиссий региона и областного центра «ИЗБИРМАКС». Проект нацелен на повышение уровня информированности молодых избирателей и снижение уровня дезинформации. Он призван показать: участие в выборах влияет на то, что действительно важно для каждого.

Цифровой площадкой для реализации проекта выбран национальный мессенджер «МАХ». Как пояснили в облизбиркоме, молодежь ценит скорость, удобство и честность. Скучных лекций не будет, пользователям обещают только живое общение, актуальные новости о выборах в регионе и стране, а также любопытные факты, которые помогут разобраться в избирательных процессах легко и с интересом. А чтобы путешествие в мире выборов было увлекательнее, для подписчиков придумали персонажа – орла по имени ИзбирМакс.

Напомним, в сентябре 2026 года орловцам предстоит выбрать депутатов Государственной Думы и Орловского областного Совета народных депутатов. Избирательные участки в настоящий момент готовят к Единому дню голосования. Так, территориальные избирательные комиссии уже приступили к плановой проверке избирательных участков, на которых будет организовано голосование. Совместно с сотрудниками МЧС и органов внутренних дел они обследуют помещения. Специалисты проверяют пожарную безопасность, состояние путей эвакуации и работоспособность систем противопожарной защиты.

Как всегда, повышенное внимание уделяют антитеррористической защищенности объектов, санитарно-гигиеническим нормам, доступности подъездных путей и состоянию прилегающих территорий. «Безопасность участников избирательного процесса является нашим безусловным приоритетом, поэтому каждый этап проверки осуществляется с максимальной тщательностью и вниманием к деталям», – подчеркнули в облизбиркоме. В ближайшее время все избирательные участки Орловской области пройдут полную инспекцию, по результатам которой составят акты их готовности к выборам.

ИА “Орелград”