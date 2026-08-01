Клычков позвал на День города уличных музыкантов и танцоров

Губернатор Орловской области обратился к творческим людям.

Во время эфира в соцсетях 31 июля глава региона поделился впечатлениями:

«Сейчас гуляли. Несколько уличных артистов, ну назовём так (просто тех людей, кто дарит своё творчество всем гуляющим), стоят на улице Ленина. На Ленинском мосту три брата, совсем ещё маленькие, колонку притащили, танцуют под Майкла Джексона, поют. Молодцы».

Андрей Клычков пригласил всех, кто хочет себя показать, продемонстрировать свой талант и принять участие в праздновании 460-летия со дня основания Орла.

«Приходите, дарите своё творчество людям. Я думаю, что сейчас как раз нас администрация города слышит. Давайте дадим всем возможность, кто захочет, продемонстрировать свой талант».

Андрей Клычков отметил, что праздничные мероприятия продлятся несколько дней — до 5 августа включительно будет проходить фестиваль.

ИА “Орелград”