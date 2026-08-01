Клычков позвал на День города уличных музыкантов и танцоров

1.8.2026 | 12:08 Культура, Новости

Губернатор Орловской области обратился к творческим людям.

Фото: vk.com/oreladm

Во время эфира в соцсетях 31 июля глава региона поделился впечатлениями:

«Сейчас гуляли. Несколько уличных артистов, ну назовём так (просто тех людей, кто дарит своё творчество всем гуляющим), стоят на улице Ленина. На Ленинском мосту три брата, совсем ещё маленькие, колонку притащили, танцуют под Майкла Джексона, поют. Молодцы».

Андрей Клычков пригласил всех, кто хочет себя показать, продемонстрировать свой талант и принять участие в праздновании 460-летия со дня основания Орла.

«Приходите, дарите своё творчество людям. Я думаю, что сейчас как раз нас администрация города слышит. Давайте дадим всем возможность, кто захочет, продемонстрировать свой талант».

Андрей Клычков отметил, что праздничные мероприятия продлятся несколько дней — до 5 августа включительно будет проходить фестиваль.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU