На Орловщине дом сгорел по вине газовщиков

Житель Малоархангельска получит компенсацию за сгоревший дом.

Советский районный суд города Орла утвердил мировое соглашение между жителем Малоархангельска и АО «Газпром газораспределение Орел». Как сообщает пресс-служба суда, компания должна выплатить истцу крупную компенсацию за материальный ущерб, причиненный пожаром, который произошел по вине ее сотрудников. Из материалов дела следует, что инцидент случился в июне 2025 года, в Малоархангельске. Сотрудники газовой компании проводили работы по подготовке шкафного пункта редуцирования газа к плановой проверке производственного контроля III уровня.

В процессе производства указанных работ из-за поломки оборудования произошло возгорание домовладения, принадлежащего истцу. Сначала потерпевший требовал взыскать с газовщиков более 10,6 миллиона рублей, именно в такую сумму он оценил причиненный ему материальный ущерб. А также просил взыскать с компании еще 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф в размере 50 процентов от окончательно присужденной в его пользу суммы.

Суд назначал проведение экспертизы, которая установила непосредственную причину пожара. По мнению экспертов, дом загорелся из-за воспламенения газовоздушной смеси. А оно произошло из-за разрушения подводящего газового шланга к варочной панели, причиной которого, в свою очередь, стало значительное превышение номинального давления из-за поломки газорегуляторного пункта. Эксперты оценили восстановительный ремонт жилого дома в 3,7 миллиона рублей, а стоимость поврежденного при пожаре имущества еще в 1,2 миллиона рублей.

Уже в ходе судебного разбирательства стороны пошли на примирение и заключили мировое соглашение. Истец отказался от всех требований, а компания обязалась перечислить ему 4,7 миллиона рублей в течение 14 дней после утверждения соглашения судом. Сумма оказалась ниже первоначальных исковых требований, но превысила оценку экспертов. Суд утвердил мировое соглашение, и теперь газовщикам предстоит рассчитаться с пострадавшим в установленный срок.

ИА “Орелград”