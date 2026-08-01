Клычков: «Весь картофель будет наш с вами»

Губернатор Орловской области сообщил о приближении к финишной прямой на «Гранд Фрайз».

Масштабное производство, которое планируется в Мценском районе, стало одной из тем вечернего эфира главы региона в соцсетях 31 июля. Проект реализуют «Мираторг» и «Вкусно и точка».

«Гранд Фрайз» будет изготавливать на территории Орловской области всю картофельную продукцию, которая будет продаваться во «Вкусно и точка». Поэтому через некоторое время весь картофель будет наш с вами, орловский. И будем, думаю, двигаться дальше. Это не просто предприятие. Это 20 млрд рублей инвестиций, это 400 новых рабочих мест с достаточно высокой заработной платой (выше средней по региону), почти 2 млрд рублей налоговых платежей во все уровни. Уверен, что это будет хорошим подспорьем для всех нас».

Напомним, с 2023 года на территории ОЭЗ «Орел» идет строительство завода по переработке картофеля «Гранд Фрайз» для сети «Вкусно – и точка». Запуск запланирован на вторую половину 2026 года.

ИА “Орелград”