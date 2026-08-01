Два детских сада Мценска объединят

Мэрия приняла решение о реорганизации двух дошкольных учреждений.

Администрация города Мценска издала постановление о реорганизации двух дошкольных учреждений. Согласно этому документу, детский сад № 1 будет присоединен к детскому саду №5. Оба расположены на улице Мира, №№ 23А и 25 соответственно. Глава города Андрей Беляев распорядился провести реорганизацию на основании заключения комиссии по оценке последствий, которая ранее изучила возможные риски от принятия такого решения для детей и педагогов.

Но в постановлении мэрии подчеркнуто, что основные цели работы объединенного учреждения сохраняются. Ими останутся реализация образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. После завершения процедуры правопреемником станет детский сад №5. Именно он сохранит свое наименование, так как объединенная структура будет называться: «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Мценска «Детский сад №5».

Полномочия его учредителя по-прежнему будут возложены на администрацию города в лице управления образования. В постановлении мэрии процесс реорганизации расписан буквально по дням, даже утверждена дорожная карта с 27 пунктами. В числе первоочередных мероприятий: заключение договора о присоединении одного детсада к другому, издание приказов о проведении реорганизации, уведомление налоговой службы и публикация информации в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений.

Что касается кадровых вопросов, то городская власть предписала руководителям обоих детских садов уведомить работников об изменении условий трудовых договоров не менее чем за два месяца до предстоящих изменений. Служба занятости также получит уведомление о возможных сокращениях. Для родителей воспитанников детского сада № 1 предусмотрено обязательное уведомление о реорганизации в пятидневный срок после вступления постановления в силу.

Имущество и финансовые обязательства присоединяемого учреждения пройдут полную инвентаризацию, после чего будут переданы детсаду № 5 по передаточному акту. В планах также внесение изменений в устав объединенного учреждения, переоформление лицензии на образовательную деятельность и закрытие лицевого счета детского сада № 1. Весь процесс должен завершиться до 1 ноября 2026 года. Контроль за исполнением возложен на заместителя главы администрации по социальным вопросам Ирину Цейхместрову.

ИА “Орелград”