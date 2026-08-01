СКР предупреждает о штрафах и уголовке за нарушения избирательного законодательства

Следственное управление СК России по Орловской области предупредило жителей региона об ответственности за нарушения избирательного законодательства.

В ведомстве напомнили, что основные правила проведения выборов, порядок агитации и установленные ограничения прописаны в Федеральном законе № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав…». В частности, статья 49 этого закона регламентирует агитационный период и условия проведения предвыборной агитации.

За нарушения в этой сфере законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В Кодексе об административных правонарушениях (глава 5) содержится несколько составов правонарушений, за которые виновным грозят штрафы. Их размер зависит от статуса нарушителя — гражданина, должностного или юридического лица. Например, за агитацию вне установленного периода или в запрещенных местах (статья 5.10 КоАП РФ) юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 500 тысяч рублей.

Более строгие санкции предусмотрены Уголовным кодексом. Так, за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе комиссий (статья 141 УК РФ) можно лишиться свободы на срок до пяти лет. Нарушение порядка финансирования кампании (статья 141.1 УК РФ) грозит заключением до двух лет, а за фальсификацию документов или итогов голосования (статьи 142 и 142.1 УК РФ) — до четырех лет. Незаконные выдача или получение бюллетеня (статья 142.2 УК РФ) наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

В Следственном управлении также пояснили, что расследование таких преступлений отнесено к компетенции следователей СК России. Граждан призвали сообщать о любых фактах нарушений по телефону доверия: 8 (4862) 73-29-75 или дежурному следственного органа: 8-920-815-65-55.

ИА “Орелград”