Орловца обвели вокруг пальца почти на миллион рублей

Житель Новодеревеньковского района перевел деньги за несуществующие шины.

Любопытное дело рассмотрел Новодеревеньковский районный суд. Он взыскал с владельца банковского счета 920 тысяч рублей, которые тот получил в результате мошеннической схемы. Деньги перевел житель Орловской области в качестве предоплаты за сельскохозяйственные шины, которые он заказал, но так и не получил. Из сообщения пресс-службы Новодеревеньковского районного суда следует, что сначала истцу позвонил незнакомец и предложил купить у него сельскохозяйственные шины.

Обсудив условия, покупатель согласился и перевел на указанный собеседником расчетный счет предоплату в размере тех самых 920 тысяч рублей, о которых говорилось выше. После этого связь с продавцом оборвалась, товар так и не был поставлен, а деньги фактически исчезли. Поняв, что его провели, орловец обратился за помощью к правоохранителям. И по данному факту органы предварительного расследования возбудили уголовное дело по факту хищения путем обмана.

Покупатель несуществующих шин был признан потерпевшим по этому делу. В ходе следствия удалось установить личность владельца счета, на который были переведены деньги. К нему-то орловец и подал гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения. Разбирая его, суд указал, что перечисление денег было «обусловлено неправомерными действиями неустановленного лица, которое изначально не собиралось исполнять обязательства». То есть переговоры вел неустановленный пока аферист.

А владелец счета, получивший деньги, не имел законных оснований для их приобретения, поскольку никаких договорных отношений между ним и настоящим владельцем денег фактически не существовало. Суд пришел к выводу, что денежные средства были получены ответчиком без законных оснований, и удовлетворил исковые требования в полном объеме. Подчеркнем, что это было отдельное гражданское производство, независимое от уголовного дела о мошенничестве. Потерпевший может одновременно участвовать в уголовном процессе и взыскивать ущерб через гражданский иск, закон позволяет это делать. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИА “Орелград”