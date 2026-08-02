Орловская студентка получила штраф из-за смены вуза  

Целевая ординатура и трудоустройство пошли не по плану.

Советский районный суд города Орла частично удовлетворил иск Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова к бывшей студентке о взыскании штрафа за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении.

В 2021 году девушка заключила договор о целевом обучении с департаментом здравоохранения Орловской области и БУЗ «Поликлиника №1». Она была зачислена на бюджетное место в Пироговский университет по специальности «Лечебное дело» в рамках квоты целевого приема. Однако в июле 2023 года студентка отчислилась из вуза по собственному желанию, не завершив обучение.

В соответствии с договором и федеральным законодательством, в случае неисполнения обязательств по освоению образовательной программы гражданин обязан выплатить образовательной организации штраф в размере расходов федерального бюджета на его обучение. Изначально сумма штрафа, рассчитанная университетом, составила 476 845,47 рубля.

Ответчица в суд не явилась, но предоставила письменные возражения, в которых просила применить статью 333 Гражданского кодекса РФ и снизить размер штрафа. В обоснование своих доводов она указала, что в настоящее время является студенткой другого медицинского вуза (Первого МГМУ имени Сеченова), обучается на бюджете, не работает и не имеет дохода для выплаты столь значительной суммы.

Суд, изучив материалы дела, признал, что факт нарушения договора со стороны девушки доказан. Однако, принимая во внимание ее тяжелое материальное положение, статус студентки очной формы обучения и отсутствие заработка, суд посчитал возможным снизить размер штрафа до 200 000 рублей. При этом суд отметил, что средства от штрафа не возвращаются в бюджет, а остаются в распоряжении образовательного учреждения, что также было учтено при снижении суммы.

Также взысканы расходы по оплате государственной пошлины в размере 14 421 рубль.

ИА “Орелград”