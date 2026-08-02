В Болхове на торги выставили участок под складские площадки

В Орловской области можно приобрести перспективную территорию.

Администрация города Болхова объявила открытый аукцион по продаже земельного участка, расположенного на улице Некрасова. На продажу выставлен участок с кадастровым номером 57:01:0010201:418 площадью 2147 кв. м. Он относится к категории земель населенных пунктов и имеет разрешенное использование «складские площадки». Начальная цена лота установлена в размере 752 900 рублей. Размер задатка для участия в торгах составляет 150 580 рублей (20% от начальной цены), указано в ГИС «Торги».

На участке зарегистрировано обременение — охранная зона линии электропередачи.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 августа. Торги назначены на 14 августа. Договор купли-продажи с победителем будет заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах отбора.

Ознакомиться с документацией и условиями участия можно на сайте организатора — администрации города Болхова — и на электронной площадке.

ИА “Орелград”