Росимущество выставило на торги помещения в центре Орла

В доме №6 по улице Садово-Пушкарной.

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях объявило аукционы по приватизации объектов недвижимости, расположенных в Орле.

Помещение площадью 56,9 кв. м (кадастровый номер 57:25:0020421:620, комната 45). Начальная цена — 2 341 400 рублей. Ранее объект имел статус жилого.

Нежилое помещение площадью 17,2 кв. м (кадастровый номер 57:25:0020421:622, комната 49). Стартовая цена — 625 200 рублей.

Нежилое помещение площадью 16,9 кв. м (кадастровый номер 57:25:0020421:619, комната 13). Начальная цена — 844 746,67 рубля.

Все объекты находятся в федеральной собственности. Заявки на участие в электронных аукционах принимаются с 23 июля по 18 августа. Размер задатка для каждого лота составляет 10% от начальной цены, шаг аукциона — 5%. Торги состоятся 26 августа.

Договор купли-продажи с победителем будет заключен в срок от 10 до 20 дней после публикации итогового протокола.

В ГИС «Торги» опубликованы фото объектов. Судя по содержимому, ранее там располагались мастерская и любопытный офис. На одном из фото запечатлен ряд домашней консервации: огурчики, помидорчики и компот.

ИА “Орелград”