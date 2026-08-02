Суд в Орле признал незаконным снижение кредитного лимита Сбербанком

Взыскана компенсация морального вреда и штраф.

Советский районный суд города Орла частично удовлетворил иск Управления Роспотребнадзора, поданный в интересах местного жителя, к ПАО «Сбербанк России». Поводом для разбирательства стало одностороннее уменьшение банком кредитного лимита по кредитной карте клиента.

Как было установлено в суде, в декабре 2024 года между гражданином и Сбербанком был заключен договор на выпуск и обслуживание кредитной карты с лимитом 200 тысяч рублей. В мае 2025 года банк уведомил клиента о плановом снижении лимита. При этом заемщик добросовестно исполнял свои обязательства, не допускал просрочек и не имел задолженностей, а его официальный доход даже вырос.

Истец обратился в банк с возражениями, но получил ответ, что снижение лимита связано с внутренними правилами кредитной организации и направлено на уменьшение его финансовой нагрузки. Однако вскоре после этого Сбербанк направил клиенту предложение о новом кредите на сумму до 650 тысяч рублей, что, по мнению заявителя, подтверждало необоснованность действий банка.

В ходе судебного разбирательства представитель Роспотребнадзора и сам истец настаивали на том, что условия договора, позволяющие банку в одностороннем порядке уменьшать лимит кредитования без объяснения причин, ущемляют права потребителя. Представители Сбербанка возражали против иска, но суд встал на сторону заемщика.

Суд признал ничтожными пункты общих и индивидуальных условий договора, которые давали банку право безосновательно снижать лимит кредита, и обязал Сбербанк восстановить орловцу кредитный лимит в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, за нарушение прав потребителя с банка взыскана компенсация морального вреда в размере 12 тысяч рублей и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования — 6 тысяч рублей.

Также с ответчика в доход бюджета муниципального образования «Город Орел» взыскана государственная пошлина в размере 3 тысяч рублей.

Решение суда может быть обжаловано в Орловском областном суде в течение месяца.

ИА “Орелград”