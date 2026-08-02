Жизнь в коттеджном поселке под Орлом оказалась неожиданно “накладной”

Собственника дома обязали выплатить неосновательное обогащение.

Советский районный суд города Орла удовлетворил иск индивидуального предпринимателя Юркина Ю.Е. к орловцу о взыскании неосновательного обогащения. Поводом для разбирательства стал отказ оплачивать содержание общей инфраструктуры коттеджного поселка.

Истец является собственником земельного участка и всех объектов: дорог, инженерных сетей (электроснабжение, водоснабжение), въездных ворот со шлагбаумом, систем видеонаблюдения, детских и спортивных площадок, а также зеленых насаждений. Территория поселка представляет собой обособленный огороженный массив, проезд и проход на участки возможны только через земли истца.

Ответчик является собственником жилого дома и земельного участка площадью 800 кв. м, расположенных в этом поселке. Он подключен к инженерным сетям и фактически пользуется всей инфраструктурой.

Предприниматель в спорный период (с апреля 2024 года по октябрь 2025 года) за свой счет заключал договоры со сторонними организациями и оплачивал все работы по содержанию поселка: ремонт и уборку дорог, расчистку снега, вывоз ТКО, работу контрольно-пропускного пункта, видеонаблюдение, обслуживание пожарных гидрантов, озеленение и уход за газонами. Общая сумма расходов в пересчете на одно домовладение составила 56 544,05 рубля.

Представитель ответчика в суде возражала против иска, указывая, что другие собственники также не платят за эти услуги. Однако суд признал доводы несостоятельными, поскольку факт пользования ответчиком инфраструктурой подтвержден материалами дела и не оспорен. Отсутствие договора между сторонами не освобождает собственника дома от обязанности компенсировать затраты на содержание имущества общего пользования, которое фактически используется в его интересах.

Суд взыскать с домовладельца в пользу ИП Юркина Ю.Е. 56 544,05 рубля неосновательного обогащения за период с апреля 2024 года по октябрь 2025 года, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей.

В материалах дела название локации скрыто.

ИА “Орелград”