Эксперты сочли половину орловских дорог ненормативными

Орловская область заняла 51 место в общероссийском рейтинге.

Специалисты расставили регионы по проценту дорог, отвечающих нормативным требованиям. Учитывались данные Росстата и Росавтодора на конец предыдущего года, причём как по региональным, так и по межмуниципальным и местным дорогам. Исследование провёл Центр экономических исследований «РИА Рейтинг». Итоги опубликовало «РИА Новости».

Наша область заняла 51 место из 85. Доля нормативных дорог на Орловщине оказалась всего 50,7% (в их общей протяжённости).

Правда, наш регион занял двадцатое место по другому параметру — плотности дорог с твёрдым покрытием. Показатель составил 418 километров дорог на каждую тысячу квадратных метров территории.

Москва стала лидером рейтинга и по основному, и по дополнительному показателям. На втором и третьем местах по «нормативности» — Челябинская область и Ингушетия, по плотности дорог — Петербург и Севастополь.

ИА «Орелград»