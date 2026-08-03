На Орловщине полицейские притормозили несовершеннолетнего водителя

Возрастное ограничение: 18+
Нарушение выявили и пресекли во Мценском районе в селе Отрадинском.
Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, подозрительного водителя заметил участковый. Юноша управлял «ВАЗ-21074». Машина не была зарегистрирована в установленном порядке.
В итоге автомобиль отправили на спецстоянку.
Как выяснилось, молодому человеку исполнилось 16 лет, поэтому он может понести административную ответственность сам. Человек, севший за руль без водительских прав, должен заплатить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
Кроме того, решается вопрос о привлечении к ответственности родителей по статье «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка».
ИА «Орелград»