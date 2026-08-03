На Орловщине полицейские притормозили несовершеннолетнего водителя

3.8.2026 | 13:43 Новости, Транспорт

Возрастное ограничение: 18+

Фото: ИА «Орелград»

Нарушение выявили и пресекли во Мценском районе в селе Отрадинском.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, подозрительного водителя заметил участковый. Юноша управлял «ВАЗ-21074». Машина не была зарегистрирована в установленном порядке.

В итоге автомобиль отправили на спецстоянку.

Как выяснилось, молодому человеку исполнилось 16 лет, поэтому он может понести административную ответственность сам. Человек, севший за руль без водительских прав, должен заплатить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Кроме того, решается вопрос о привлечении к ответственности родителей по статье «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка».

ИА «Орелград»


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