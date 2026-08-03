Орловчанку обвиняют в попытке «купить экзамен» для сына

3.8.2026 | 13:27 Криминал, Новости

Дело рассмотрит Советский районный суд Орла.

ИА “Орелград”

Обвиняемая является жительницей областного центра. Однако заключение утверждал Мценский межрайонный прокурор.

По текущей версии, преступление произошло в 2023 году в мае. Женщина передала 23 тысячи рублей должностному лицу образовательного учреждения. Это являлось незаконной «платой» за успешную сдачу экзамена её сыном.

Деньги передавались не лично, а через ещё одного человека, некоего «знакомого» женщины. Уголовное преследование в его отношении осуществляется отдельно.

Дело возбуждено по статье «дача взятки» (291 УК, часть 1), сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»


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