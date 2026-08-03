Орловчанка не открыла отцу ребенка дверь и была наказана

Мать из Орла оштрафовали на 2,1 тысячи рублей.

Советский районный суд города Орла оставил без изменения постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Как пояснили в пресс-службе суда, в соответствии с данным постановлением местная жительница была оштрафована за воспрепятствование общению отца с ребенком. Нарушение выразилось в том, что она не открыла дверь бывшему супругу в назначенное время и не предупредила его о своем отсутствии.

Как было установлено в рамках разбирательства, ранее суд определил место жительства малолетнего ребенка 2019 года рождения и установил порядок общения отца с сыном. Матери, с которой был оставлен ребенок, суд запретил чинить препятствия отцу в общении с сыном по телефону. Кроме того, суд обязал обоих родителей при сыне корректно относиться друг к другу, чтобы не подрывать авторитет друг друга в глазах ребенка.

Из материалов административного дела следует, что в апреле 2026 года отец пришел домой к орловчанке, чтобы проведать своего ребенка. Однако дверь ему никто не открыл. Он пытался дозвониться до женщины и ребенка, но те на его звонки не отвечали. При рассмотрении дела было учтено то, что женщина не предупредила мужчину заранее о том, что дома в назначенное время не будет ни ее, ни сына.

Итогом безуспешного визита отца к сыну стало то, что судебный пристав-исполнитель составил в отношении матери протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 5.35 КоАП РФ. Это дело и рассматривала в установленном порядке комиссия по делам несовершеннолетних. Она сочла женщину виновной и назначила ей наказание в виде штрафа в размере 2100 рублей. Но мать не согласилась с этим решением, посчитав его незаконным и несправедливым.

Постановление комиссии о назначении ей штрафа она обжаловала в судебном порядке. По ее версии, состава административного правонарушения в ее действиях не было. Женщина настаивала на том, что нет и доказательств его совершения. Однако суд, изучив материалы дела, признал постановление комиссии законным и обоснованным. Нарушений норм процессуального права при производстве по делу не было выявлено, так что штраф пока оставлен в силе. Но отметим, что решение суда может быть обжаловано в кассационном порядке.

ИА “Орелград”