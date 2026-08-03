Воду на основном пляже Орла признали непригодной

Спустя месяц «Светлая жизнь» опять оказалась в чёрном списке Роспотребнадзора.

Орловское управление ведомства опубликовало обновлённый перечень официальных пляжей, где специалисты признали воду непригодной для купания.

Туда вновь попало и озеро «Светлая жизнь», где летом отдыхают многие жители областного центра.

Напомним, в последний раз этот пляж исключили из запретного списка 27 июня. Таким образом, «Светлая жизнь» продержалась на должном уровне около месяца.

Также с начала купального сезона остаётся непригодным пляж в городском парке Орла, второе и последнее официальное место летнего отдыха. В обоих случаях причиной являются «микробиологические показатели».

Также на данный момент Роспотребнадзором забракована вода на всех трёх пляжах Орловского муниципального округа — в пансионате «Мечта» и на прудах «Андриабуж» и «Сахарный».

Кроме того, в чёрный список попали пляжи

в Глазуновском районе (деревня Ловчиково),

Свердловском районе (деревня Васильевка),

Урицком районе (деревня Большое Сотниково),

Хотынецком районе (посёлок Звезда),

Шаблыкинский район (посёлок Шаблыкино).

ИА «Орелград»