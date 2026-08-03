Орловчанку обязали прекратить торговлю «одинаковым» табаком

Дмитровская предпринимательница попалась на нарушении правил маркировки.

Дмитровский районный суд удовлетворил иск Управления Роспотребнадзора по Орловской области. Как пояснили в пресс-службе суда, надзорное ведомство просило обязать индивидуального предпринимателя прекратить противоправные действия в отношении неопределенного круга потребителей. Нарушения были выявлены при проведении мониторинга информации, проходящей через систему маркировки «Честный знак».

Сообщается, что в ходе контрольных мероприятий, проведенных в дистанционном режиме без взаимодействия с предпринимателем, специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения правил торговли табачной продукцией в магазине, расположенном в городе Дмитровске. Эксперты пояснили суть своих претензий. Сводятся они к тому, что местная жительница, зарегистрированная в качестве ИП, неоднократно продавала табачные изделия с одинаковыми средствами идентификации.

То есть она фактически использовала одни и те же коды маркировки для продажи нескольких разных товаров. К слову, надзорный орган дважды выносил предпринимательнице предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, предусмотренных постановлением правительства РФ № 224. Следовательно, ИП давали шанс прекратить нарушения и избежать неприятного разбирательства, но должной реакции от нее не последовало. Более того, ее поймали на повторных нарушениях тех же норм.

Поскольку добровольно ИП устранять нарушения не стала, сотрудники Роспотребнадзора обратились в суд. В ходе разбирательства ответчица признала исковые требования в полном объеме, а суд, в свою очередь, признал ее действия незаконными и обязал ее прекратить противоправные действия в отношении неопределенного круга потребителей, как и просило надзорное ведомство. Кроме того, суд предписал ИП в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу разместить информацию о нем в доступном для покупателей месте в торговой точке. Но решение пока еще не вступило в законную силу.

ИА “Орелград”