Почта России отчиталась о работе сервиса «Почта Бизнес» в 2026 году

Ежемесячно к сервисам Почты России подключаются до 4 000 новых предпринимателей, ежедневно сервис используют 2 000 пользователей, заявила Яна Шепелева, руководитель дирекции по развитию массового, малого и среднего бизнеса Почты России. Сегодня услугами компании уже активно пользуются более 200 000 владельцев бизнеса.

Платформа «Почта.Бизнес» предназначена для представителей малого и среднего бизнеса. Именно такие предприниматели составляют около 90% ее аудитории. Сервис позволяет владельцам бизнеса управлять почтовыми и логистическими услугами онлайн: оформлять отправку документов, корреспонденции, товаров и крупных грузов, а также контролировать связанные с доставкой операции.

Потенциальный клиент может заполнить необходимые данные на сайте примерно за пять минут и в течение 15 минут получить доступ к личному кабинету.

Сейчас подключение новых бизнес-клиентов полностью перевели в онлайн-формат: 100% новых клиентов присоединяются к сервису через цифровую оферту, которая объединяет более 120 услуг Почты России в одном договоре. Это позволило уйти от модели, когда для использования отдельных сервисов предпринимателям требовалось заключать несколько бумажных договоров — по договору на каждую услугу.

После регистрации клиент может быстро пополнить счет через Систему быстрых платежей, оформить посылку или письмо, а затем передать отправление в почтовое отделение. Управлять услугами можно не только с компьютера через сайт, но и со смартфона через мобильное приложение «Почта.Бизнес».

«Мы понимаем, что знакомство с новой компанией и ее услугами требует времени и даже определенных навыков. Поэтому нам важно сделать наши сервисы интуитивно понятными еще до того, как предприниматель станет клиентом Почты России. Наша задача — подробно объяснить, как работать с платформой, и быть рядом с клиентом, чтобы подстраховать его в случае чего», — рассказала Яна Шепелева, руководитель дирекции по развитию массового, малого и среднего бизнеса Почты России.

Справочно:

АО «Почта России» — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка, 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов Почты составляет 64 млн километров.

Ежегодно Почта России принимает более 1 млрд бумажных отправлений и обрабатывает более 90 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2025 г. Почта доставила порядка 380 млн писем в электронном и гибридном формате.

Почтово-логистический оператор следит за сохранностью всех отправлений, включая онлайн-заказы. На октябрь 2025 г. этот показатель достигает 99,99%.

Реклама. Рекламодатель – ИП Утехин Антон Николаевич (ИНН 631938233614). erid:CQH36pWzJqDzE7ZPPi7RGnWUruez1GvJHvNLwscxdocnkB