Под Орлом почтили память легендарного разведчика Ильи Старинова

Прошли мероприятия, посвященные 126-летию со дня рождения «деда русского спецназа».

Полковник Ильи Григорьевич Старинов — одного из самых известных разведчиков-диверсантов в истории России. 2 августа молодые офицеры УФСБ России по Орловской области и ветераны ведомства собрались в поселке Стрелецкий, где в годы Великой Отечественной войны располагалась «школа пожарных». Именно здесь под руководством Старинова готовили специалистов для разведывательно-диверсионных партизанских подразделений.

Участники церемонии возложили цветы к бюсту «деда русского спецназа» и посетили музей боевой славы Стрелецкой средней школы, в котором значительная часть экспозиции посвящена жизненному и боевому пути прославленного земляка.

Илья Григорьевич Старинов родился 2 августа 1900 года в селе Войново Болховского района. Он прошел четыре войны: Гражданскую, войну в Испании, финскую кампанию и Великую Отечественную. За время последней под его руководством было организовано 256 подрывов мостов и пущены под откос тысячи эшелонов противника.

Одной из самых известных операций стала «харьковская западня»: 14 ноября 1941 года Старинов с помощью радиосигнала из Воронежа привел в действие мину, заложенную в харьковском особняке, где размещался штаб 68-й пехотной дивизии вермахта. Вместе со штабом был уничтожен командир дивизии генерал-лейтенант Георг фон Браун.

После войны Старинов передавал опыт курсантам и офицерам КГБ и МВД.

Илья Григорьевич ушел из жизни 18 ноября 2000 года на 101-м году жизни. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Мемориальные бюсты прославленному земляку установлены в Болхове, Стрелецком и Орле.

ИА “Орелград”