Ветераны Орла и Брянска встретились на хоккейном льду

Товарищеская встреча прошла 1 августа.
В субботу в брянском Ледово-спортивном комплексе «Спартак» прошла товарищеская встреча по хоккею между командами ветеранов Орла и Брянска. Матч был приурочен к предстоящему Дню освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков.
Игра завершилась со счетом 8:6 в пользу хозяев площадки. Несмотря на результат, зрители и организаторы отметили высокий уровень игры и боевой настрой обеих команд.
Лучшими игроками встречи признаны:
Сергей Давыдов — в составе брянской команды;
Сергей Болотский — в составе гостей из Орла.
Товарищеский матч прошел в дружеской атмосфере и стал еще одним событием, объединяющим спортивные традиции двух соседних регионов.
ИА “Орелград”