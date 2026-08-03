Ветераны Орла и Брянска встретились на хоккейном льду

3.8.2026 | 18:59 Новости, Спорт

Товарищеская встреча прошла 1 августа.

Фото: Митасов Александр

В субботу в брянском Ледово-спортивном комплексе «Спартак» прошла товарищеская встреча по хоккею между командами ветеранов Орла и Брянска. Матч был приурочен к предстоящему Дню освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков.

Игра завершилась со счетом 8:6 в пользу хозяев площадки. Несмотря на результат, зрители и организаторы отметили высокий уровень игры и боевой настрой обеих команд.

Лучшими игроками встречи признаны:

Сергей Давыдов — в составе брянской команды;

Сергей Болотский — в составе гостей из Орла.

Товарищеский матч прошел в дружеской атмосфере и стал еще одним событием, объединяющим спортивные традиции двух соседних регионов.

ИА “Орелград”


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