В Орле «Реал Моторс» опять предъявили многомиллионный иск

3.8.2026 | 11:23 Закон и порядок, Новости

С требованиями выступила налоговая служба.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Межрайонная инспекция ФНС №20 по Саратовской области хочет взыскать с орловского ООО 27,1 миллиона рублей. Иск подан в Арбитражный суд Орловской области, но пока не принят к производству. Об этом пишет «Коммерсант».

«Реал Моторс» входит в структуру орловской Группы компаний «Возрождение». ООО управляет дилерским автоцентром, расположенным в Орле на Кромском шоссе.

Известно, что в портфель брендов группы входят Haval, JAC, Jetour, Dongfeng и Sollers.

В конце минувшего года «Альфа-банк» подал к «Реал Моторс» иск на 62,7 миллиона. Однако в итоге дело прекратили в связи с заключением мирового соглашения.

ИА «Орелград»


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