Орловская область перевыполнила план по расселению аварийного жилья на 15%

Входит в десятку лучших.

В правительстве региона подвели итоги работы по переселению граждан из аварийного фонда. Несмотря на ежегодный прирост проблемных домов, область стабильно перевыполняет плановые показатели Минстроя и досрочно завершает программы.

На совещании в администрации Орловской области руководитель департамента ЖКХ Сергей Латынин доложил о промежуточных результатах расселения аварийного жилищного фонда. По его словам, регион уверенно входит в первую десятку субъектов-лидеров по этому направлению.

Как отметил Латынин, областные программы переселения на 2019–2024 и 2025–2026 годов были завершены раньше срока. Денежные средства освоены в полном объеме. Всего за указанный период в регионе расселено более 71 тыс. кв. м аварийного жилья.

При этом полностью расселены многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Работу удалось выполнить даже в условиях объективного ежегодного прироста новых аварийных объектов, отметил Латынин. Благодаря комплексному подходу и многовекторной организации работы, на территории области наблюдается устойчивое снижение объема аварийного жилфонда — с 86 тыс. кв. м в 2019 году до 64 тыс. кв. м на начало 2026 года, то есть более чем на 25%.

Таких результатов удалось достичь, в том числе за счет привлечения федеральных средств и внебюджетных источников (проекты комплексного развития территорий (КРТ) и программа «Ответственный застройщик»).

Орловская область досрочно достигает показателей, установленных Минстроем России, и с перевыполнением, что позволяет региону устойчиво находиться в «зеленой зоне» мониторинговой системы Правительства РФ.

Федеральным центром для региона с 2019 года были установлены следующие целевые показатели нарастающим итогом: 62,15 тыс. кв. м — план по расселяемой площади, 4 170 человек — план по количеству переселяемых граждан. Фактически на текущий момент в Орловской области расселено 71,2 тыс. кв. м аварийного жилья, переселено 4 175 человек. Таким образом, показатели выполнены на 115% и 114% соответственно.

Изначально итоговый показатель федерального проекта до 2030 года для Орловской области составлял 68 тыс. кв. м, который регион уже практически выполнил. Однако с учетом перевыполнения целевых показателей другими субъектами, федеральный центр корректирует планы в сторону увеличения. Это позволяет региону вносить существенный вклад в общую динамику расселения по стране.

На 2026 год, с учетом установленных лимитов федерального бюджета и уровня регионального софинансирования, было запланировано расселить не менее 2,12 тыс. кв. м. Однако по состоянию на 1 августа 2026 года за 7 месяцев уже расселено 2,6 тыс. кв. м — 123% от плана. Из них 1,5 тыс. кв. м расселены в рамках областных адресных программ с привлечением федеральных средств, 0,7 тыс. кв. м — муниципалитетами, 0,4 тыс. кв. м — с привлечением внебюджетных источников (проекты КРТ). До конца года ожидается расселение еще порядка 1,5 тыс. кв. м аварийного жилья.

В 2026 году участниками программы являются 5 муниципальных образований: города Орел и Ливны; Кромской и Залегощенский районы, Орловский муниципальный округ. Всего в рамках программы запланировано расселение 2,98 тыс. кв. м аварийного жилья. На текущий момент уже расселено 1,33 тыс. кв. м, фактическое исполнение составляет 45%. В правительстве рассчитывают завершить ее досрочно, что позволит оперативно перейти к формированию программы на 2027–2028 годы.

Для сохранения темпов расселения, обеспечения прав граждан и снятия социальной напряженности органам местного самоуправления рекомендовано продолжить инвентаризацию свободного муниципального жилфонда, в том числе проводить ремонт для безотлагательного предоставления жилья переселяемым гражданам.

Кроме того, учитывая значительную потребность регионов в финансировании, правительство области продолжает прорабатывать на федеральном уровне вопрос о выделении Орловской области дополнительных сверхлимитных средств. Этот вопрос находится на постоянном контроле, заверил Сергей Латынин.

Губернатор Андрей Клычков призвал рассчитывать не только на федеральные средства, но вернуться к программе «Ответственный застройщик». Предоставляя землю без торгов, можно получить реальные квадратные метры для решения первоочередных задач.

ИА “Орелград”