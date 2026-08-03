В Орловской области продают здание администрации

В поселке Красная Заря.

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях выставило на аукцион федеральное имущество в Краснозоренском районе. На торги направлен объект по адресу: поселок Красная Заря, улица Кирова, дом 2. Ранее по этому адресу располагалась администрация.

Начальная цена составляет 1 658 655,06 рубля. Как следует из информации о лоте, обременений и ограничений не зарегистрировано. В комплексе земельный участок площадью 767,00 кв. м., гараж, административное здание площадью 95,50 кв. м., ограждения протяженностью 114 м.

Размер задатка для участия в торгах — 165 865,51 рубля (10% от начальной цены), шаг аукциона — 82 932,75 рубля (5%). Ознакомиться с дополнительной информацией об объекте и условиях участия можно в ГИС «Торги».

ИА “Орелград”