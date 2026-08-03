Под Орлом осудили виновника «пьяного» ДТП

Нетрезвый водитель не справился с управлением и протаранил встречное авто.

Верховский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиненного в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, данный гражданин «допустил управление автомобилем, находясь в состоянии опьянения, будучи подвергнут административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Дело в том, что ранее этот же гражданин был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Несмотря на это, в марте 2026 года он вновь сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сам он следователю пояснил, что ездил за выпивкой в магазин «Магнит». А употребив спиртное, в вечернее время отправила на машине в поездку по автодороге в селе Русский Брод Верховского района.

В процессе движения он не справился с управлением. В результате его автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с другим автомобилем. К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия никто серьезно не пострадал. При освидетельствовании с помощью алкотестера у подсудимого было зафиксировано 0,626 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что подтвердило состояние опьянения. Концентрация алкоголя в его крови в несколько раз превысила норму.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд вынес ему обвинительный приговор. Подсудимому назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Кроме того, автомобиль, принадлежащий ему и использованный при совершении преступления, конфискован в доход государства на основании части 1 статьи 104.1 УК РФ.

ИА “Орелград”